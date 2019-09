Tunnustatud toidukriitik sõi Eestis esmakordselt praeräime

"Mulle väga meeldib räime kontrast kõige muuga," kiitis Rashmi Uday Singh oma elu esimest räimekogemust ETV saates "Ringvaade".

Kuigi Eestis serveeriti räime kodujuustuga, siis naise kodumaal Indias kala nii ei sööda. "Indias usutakse paljudes kohtades, et kala ei tohiks süüa ühegi piimatootega. Arvatakse, et see tekitab nahaprobleeme," põhjendas Rashmi Uday Singh.

Naine sattus Eestisse sõbrannade mahitusel. Oma esimese külaskäigu jooksul on naine einestanud Tallinnas NOA restoranis ning Otepää lähistel. Mõlema kogemusega jäi kriitik rahule. "See oli parem kui ükskõik mis roog, mida sõin Riias," kiitis Rashmi Uday Singh Otepäält saadud kogemust.

Rashmi Uday Singhi sõnul on toidus palju peidus ning see annab riigist parema ettekujutuse kui muuseum. "Toit on palju enamat kui lihtsalt toit. See ei seisne ainult söömises, vaid ka jagamises, hoolimises, romantikas, sotsiaalsuses, see annab jõudu, see saab tervendada ja terveks teha. Toit on väga põnev," rääkis toidukriitik.