Vikerraadio läheb sügishooajal rahva sekka

Vikerraadio sügishooaeg on saanud värvilise alguse – september tõi "Vikerhommikusse" uued saatejuhid, programmist leiab värskeid lühirubriike ja ees ootavad avalikud salvestused ning põnevad kohtumised kuulajatega.

Juba laupäeval, 14. septembril on Vikerraadio kohal Kadriorus Kirjandustänava festivalil, kus kell 12-17 toimuvad mitmed avalikud salvestused ja külalistel on võimalik kohtuda Vikerraadio tegijatega. Kell 12.15 saab Kaja Kärneri eestvedamisel oma keeleoskuse proovile panna Vikerraadio etteütluses. Kell 14 toimub tema autorisaate "Kajalood" avalik salvestus, kus külaline on stsenarist ja kirjanik Martin Algus.

Kirjandustänava festivalil on võimalik kuulata ka armastatud rännumeest Hendrik Relvet, kelle saate "Hendrik Relve looduse- ja rännuraamatud" avalikul salvestusel on rännumehe kaasvestleja kirjandusteadlane Katre Talviste. Vikerraadio muusikasaate juht Jaan Elgula pakub festivalikülastajatele huvitavat kuulamist saates "Luule muusikas" ning kultuurisaate "Vasar" avalikul salvestusel arutlevad saatejuht Maarja Vaino ja teadlane Peeter Müürsepp.

Vikerraadio suundub inimeste keskele ka eesootavatel nädalatel. Järgmisel laupäeval, 21. septembril on Vikerraadio kohal Palamusel, maarahva aasta suursündmusel Paunvere Väljanäitus ja Laat. Juba hommikul kella 7-st läheb keset laadamelu otse-eetrisse Krista Taime ja Meelis Sülla juhitud "Vikerhommik". Oktoobri alguses võtab raadiorahvas tee ette aga Hiiumaale, kus 4. oktoobril toimub Kärdlas, Hiiumaa muuseumis Kaja Kärneri autorisaate "Kajalood" ja Piret Kriivani ajaloosaate "Eesti lugu" avalik salvestus. Viimane tähistab oktoobrikuus ka auväärse 600. saateni jõudmist.

Septembri algusega käima läinud Vikerraadio sügisprogramm rõõmustab kuulajaid mitmete uute rubriikide ja tegijatega. Argihommikuti äratavad kuulajaid uued "Vikerhommiku" tegijad – esmaspäeval ja teisipäeval Kadri Põlendik ja Rain Kooli, kolmapäeval ja neljapäeval Romi Hasa ja Sten Teppan. Hommikuprogrammi rikastab ka uus lühirubriik "Rohesäuts", kus keskkonnaküsimused võtavad vaatluse alla Kristo Elias, Aveliina Helm, Tarmo Tüür jt.

Vikerraadio meeskonnaga on sel sügisel liitunud ka Jakob Rosin, kes reedeti kell 10.05 võtab "Huvitaja" saates käsitlusele tehnika, digi- ja küberteemad. Saates kuuleb ka filosoof Oliver Laasi kommentaare inimkonna tulevikust läbi tehnoloogiliste arengute vaatevinkli.

Eesti suurima päevase kuulajaskonnaga raadiojaam hoiab silma peal kõigel elulisel ja olulisel. Päevakajaliste teemade parima ülevaate saab saatest "Uudis+", suvepuhkuselt on tagasi aktuaalseid teemasid süvitsi käsitlevad "Reportertund" ja "Välistund". Jätkub ka traditsioon "Stuudios on peaminister", kus Eesti Vabariigi peaminister annab aru saatejuhtidele Arp Müllerile ja Mirko Ojakivile. Reedel, 20. septembril kell 14.05 läheb eetrisse Vikerraadio suur poolaasta intervjuu president Kersti Kaljulaidiga.

2019. aasta esimesel poolaastal kuulas Vikerraadiot päevas keskmiselt 146 000 kuulajat vanuses 12-74 eluaastat. Sellega on Vikerraadio ülekaalukalt suurima päevase kuulajaskonnaga raadiojaam Eestis, nii nagu ka neljas eelnevas Kantar Emori raadiouuringus.