Erik Orgu: kui muidu sööd normaalselt, võib ühel päeval toiduga hullu panna

Orgu seletas Raadio 2 "Reede hommikus", et magusast saadud kaloraaži võib kulutada ära ka mitme päeva jooksul. "Kui sa actually söödki normaalselt ehk õigeid asju õiges koguses ja siis üks päev selle nädala jooksul otsustad toiduga hullu panna, go for it," soovitas Orgu.

Orgu sattus meedia huviorbiiti pärast Kanal 2 saadet "Kuuuurija", kus endised tüdruksõbrad toitumisnõustajat magusaga patustamises süüdistasid. Orgu põhjendas salaja maiustamist ning tüdruksõprade kringli ja koogi järele saatmist sellega, et ta on kuulus inimene. "Ühel hetkel oli see minu jaoks raske, sest mul oli tunne, et ma olen seal laineharja tipus ja kuidas ma siis lähen. Kohvik oli inimesi täis ka, muidugi mul oli raske," ütles Orgu ja lisas, et Raadio 2 tuntud saatejuhid kindlasti teavad seda tunnet. Orgu lisas, et näiteks koolis käies ostis ta rahus viineripirukat ja Moskva saiu.

Samas tunnistas mees, et mingi pühak ta siiski ei ole. "Ei, ma ei ela kirikus, ma ei palveta regulaarselt," naljatas ta. Orgu kinnitas aga, et alkoholi joob ta vähe, suitsumees ei ole ja uimasteid ei tarbi. "Tahate verd võtta? Palun, võtke mu verd," ütles ta saatejuhtidele.

Orgu lisas, et igal inimesel käivad isud peal. "Minul on lihtsalt see asi, et mul käivad need haruharva peal. Me räägime siin mõnest korrast aastas, kus ma mõtlen niimoodi. Mul on tegelikult enda kohupiimakook väljas, mul tuleb veel üks kook ja mul on toitumiskava igasuguseid maitsvaid magusaid retsepte täis, mis on ka tervislikud," ütles Orgu, et magusasöömine pole patt.

Kroonikas süüdistas üks tüdruksõpradest Orgut ka vägivaldsete videote vaatamises. Orgu ütles, et on vaadanud terrorigrupi vägivaldse sisuga videot vaid ühe korra.

Orgu rääkis tüdruksõbrale koomiku Joe Rogani podcastist, kus oli jutuks, et inimesed saavad end tugevdada nii, et nad panevad end olukordadesse, mis on väga ebameeldivad. "Näiteks mina ei ole kunagi suutnud vaadata peade mahavõtmist, tema ütles, et tema pole ka näinud. Siis oli see koht, kus ma ütlesin, et ma tean, sellised videod on ja ausalt öeldes, ma ei ole isegi sada protsenti kindel, üks meist ütles, pigem mina, et okei, vaatame," meenutas Orgu situatsiooni.

Seda, kas Orgu on lõpuks ka armuõnne leidnud, ta öelda ei soovinud. "Kõik, mis on meediasse jõudnud, on luhta läinud. Seega seekord ma seda viga kindlasti enam ei tee. Seega rohkem ma sel teemal ei räägi," lausus Orgu.