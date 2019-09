Chase & Status esineb Tartus esimest korda toimuval Grindi peol

Lisaks astuvad Tartu Kammivabrikus üles ka Grindi residendid Denry, Coverk, MHKL & Jozels ning Imaginary Friends.

Hittide "Blind Faith," "End Credits" ja "Time" autor Chase & Status naaseb täna Eestisse ja esineb õhtul Tartu Kammivabriku tehasehoones toimuval Grindi peol. Tegemist on peosarja esimese sündmusega Tartus.

Legendaarne Suurbritannia kollektiiv loodi 2003. aastal Saul Miltoni (Chase) ja Will Kennardi (Status) poolt. Mixtape'ide vahetamisest alguse saanud sõprus jõudis peatselt Manchesteri klubide lavalaudadele ning 16 aastat hiljem on tegemist ühe Suurbritannia edukaima ja legendaarseima trummi ja bassi kollektiiviga.

Läinud aastal 15. tegutsemisaastat tähistanud Chase & Status avaldas sel kevadel viienda stuudioalbumi "RTRN II JUNGLE". Kaasates väga erinevat publikut on nad üles astunud nii pop-, rokk- kui ka tantsumuusika festivalidel üle ilma, trooninud paljusid edetabeleid ning pälvinud mitmeid mainekaid auhindu nii kodumaal kui ka väljaspool. Lisaks on nad teinud koostööd The Prodigy, Rihanna, Rita Ora, Example'i ja paljude teiste suurnimedega.

Grind on Pärnust alguse saanud peosari, mis alates 2011. aastast Tallinnas igakuiselt elektroonilise muusika sõpru rõõmustab ning kord aastas Beach Grind festivali raames tagasi sünnilinna jõuab. Täna õhtul Kammivabrikus ühes Chase & Statusega toimuv pidu on aga esimene Grindi sündmus Tartus. "Ma usun, et Tartu on juba ammu midagi suuremat oodanud," ütles Joosep Järvesaar, üks Grindi algatajatest. Mihkel Sillaots, kes samuti peosarja taga seisab ning Järvesaarega tihti Tartus esinemas käib, sõnas, et sellist energiat, nagu Tartu publikult tuleb iga päev ei kohta. "See on ikka täitsa uskumatu," tõdes ta.

Chase & Status esineb täna 13. septembril Tartu Kammivabriku tehasehoones. Lisaks astuvad üles Grindi residendid Denry, Coverk, MHKL & Jozels ning Imaginary Friends.