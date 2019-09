Raadio 2 "Olukorrast riigis" teise saatejuhi kohale asub Marju Himma

Pikaajalise ajakirjanduskogemusega Marju Himma asub "Olukorrast riigis" saatejuhi kohale pühapäevast, 22. septembrist.

""Me elame huvitavatel aegadel" on selgelt ülekasutatud väljend. Tahaksin rohkem kuulda, kuidas me neid huvitavaid aegu mõtestame ja Raadio 2 "Olukorrast riigis" on üks nendest ajakirjanduslikest saadetest, kus on konstruktiivsele mõtestamisele, analüüsile ja sünteesile asjalikku ruumi," märkis Marju Himma. "Olukorrast riigis" on Himma kaasautorina juhtinud ka varem, viimati 8. septembril. Saatega jätkab ka Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau.

Marju Himma on ERR-i teadustoimetaja, meedia ja kommunikatsiooni doktor ning ajakirjandusõppejõud Tartu ülikoolis. Teaduse ja meediaga seotud teemasid kajastab Marju Himma ERR-i teadusportaalis Novaator, "Aktuaalses kaameras" ja Vikerraadios.

"Olukorrast riigis" on R2 eetris pühapäeviti kell 12.05, saateid saab järelekuulata Raadio 2 kodulehel.