Charli XCX avaldas uue albumi, kaasa teeb ka Tommy Cash

Uue albumi ilmumise eel jõudis Charli albumi 15 loost välja anda seitse: "1999," "Blame It on Your Love", "Gone", "Cross You Out", "Warm", "February 2017" ja "2099", vahendab Pitchfork.

Pärast albumi ilmumist avaldas Charli XCX Youtube'is ametlikud audiovideod ka teistele lugudele, nende hulgas koostöölugu Eesti räppari Tommy Cashiga.

"Charli" tegevprodutsent on Charli XCX ise koos A. G. Cookiga, kellega ta on varem sageli koostööd teinud. Külalismuusikutena astuvad albumil peale Tommy Cashi üles ka Christine and the Queens, Lizzo, Troye Sivan, cupcakKe, Clairo, ja Yaeji.