Kristi Pärn-Valdoja "Downton Abbey" filmist: külmavärinad tulid peale ja pisar silma

"Mis ma oskan öelda – ma olen fänn. Mulle ikkagi nii tohutult meeldis. Mul oli nii, et kui ma juba alguses seda muusikat kuulsin, siis mul tulid külmavärinad peale ja natuke juba pisar ka silma," rääkis Pärn-Valdoja oma filmikogemusest.

Palmiste märkis, et see on selles mõttes fenomenaalne film, et see on koguperefilm. "Mina soovitaks seda vaadata alates 5aastasest kuni lõpetades 105aastasega." Ta kinnitas, et filmist saab aru ka see, kes pole sarja vaadanud.

"Nii nagu itaallased teevad maailma parimat espressot ükskõik mis nurga peal, nii inglased teevad tohutult häid ajaloolisi filme. Iga detail. See on ka kuidagi harmooniline, midagi n-ö ei karga sulle näkku. See on täpne ja seda on väga huvitav vaadata," lisas Palmiste ja tunnistas, et tahaks isegi sellises filmis mängida.

Pressiüritusel ja punasel vaibal sarja tähti intervjueerinud Pärn-Valdoja ütles, et oli siiralt näha, et näitlejad ise nautisid kogu seda ettevõtmist. "Nad olid nii rõõmsad ja ise ka kuidagi nii elevil sellest. Küll nii sellest, et õhtul oli esilinastus ja sellest, et nad üldse said filmi ja suurele ekraanile. See oli nagu suguvõsa kokkutulek, kui nad seda filmisid."