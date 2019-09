Defitsiidiaeg on möödas, aga Koplis lookleb ikka saiasaba

"Ma tean, et eelmine kord oli väga suur järjekord. Tunglemine oli. Ehk seekord ma tulin ekstra pool tundi varem. Mõtlesin, et ehk uks on lahti ja ma saan sisse minna. Uks ei ole veel lahti, aga varsti on lahti ja ma olen siis esimene ja saan endale kohe head soojad sajad," rääkis üks järjekorras seisjatest.

Iga kord, kui Karjase pood oma uksed avab, lookleb uskumatult pikk järjekord. Kõik nad ihkavad Kenneth Karjase tehtud saiu.

"See järjekorra-asi sai alguse vist sellest, et esmalt me olime aeglased ja organiseerimata ja ei jõudnud piisavalt kiirelt inimesi ära teenindada," ütles Karjas. Järjekorrad püsivad tänaseni, ehkki kõigi kolme pagari käed käivad kibekiirelt. Uksed avatakse kell 11. "Ringvaade" käis külas juba kell 8 hommikul. Selleks ajaks on sõtkumine ja küpsetamine kestnud juba tunde.

"Ajahätta jääme me alati," tunnistas Karjase elukaaslane Eva Kõrvas. "Alati võiks olla tunde rohkem. Mina jõuan siia suhteliselt hilja, kuue aeg. Aga poisid tulevad juba kahe aeg öösel siia."

Karjane töötas kokana umbes kolm aastat. "Restoranis tegime ka alati saia, juuretise saia. Alguses ei tulnud üldse välja, aga tundus hästi huvitav ja ma tahtsin hästi keerukaks minna sellega enne, kui üldse mingisugused baasasjad olid selged, ja siis kogu aeg põrusin ja põrusin, kuni lõpuks põrusin nii palju, et hakkas juba välja tulema."

Umbes poolteist aastat tagasi hakkas Karjane ka kodus aktiivselt küpsetama. "NOP-i gurmeeturul eelmisel aastal tulime esimest korda välja. Tegime omale Instagrami kasutaja ja ütlesime, et me oleme nüüd Karjase sai.

Pagar Karl Thomas Oja tunnistas, et selle paari kuu jooksul, mis ta Karjase pagariäris on töötanud, on tulnud ikka ette viperusi. Kõige suurem viperus on olnud seotud vale suhkrutasemega.

Karjas nentis, et ta on nende pagariäri edu üle väga imestunud. "Täiesti hämmingus. Iga kord." Ta tahaks loota, et kuna neil on tugev restoranis töötamise taust, siis on nende saiad populaarsed seepärast, et nad teevad neid natuke teistmoodi. "Proovime kasutada väga head toorainet, natuke raskemaid tehnikaid ja pakkuda natukene huvitavamat asja, mis maitseb väga hästi ja millega natuke sellest saiakese tähendusest mööda hiilida."