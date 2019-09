Värskelt isaks saanud Tanel Padar: olen sobitanud nii, et pere ega esinemised ei kannataks

Värskelt isaks saanud Tanel Padar avaldas, et püüab uue ilmakodaniku kõrvalt jätkata ka esinemistega, kuid nii, et pereelu ei kannataks.

"Loomulikult on igapäevased tegevused ja toimetused planeeritud nii, et oleks võimalik olla uue ilmakodaniku juures ja näha tema igapäevast arengut. Õnneks on võimalik seda kõike sobitada nii, et pere ega esinemised ei kannataks," ütles Padar.

Padari sõnul on tema bändi esinemisgraafik endiselt tihe. Täna algusega kell 17 esineb Padar Mustamäel Teaduspargi Tehnopol parklas, kus toimub ka tänavatoidufestival.

Tehnopol Entertainment Week on nädalane üritustesari, mille jooksul toimuvad ettevõtmised pakuvad rõõmu nii linnakus tegutsevatele inimestele kui ka ümberkaudsetele elanikele. Nädala jooksul toimub mitmeid ettevõttekülastusi, seminare ning Mustamäe suurim tänavatoidufestival ühes tasuta kontserdiga.

Start-up'indus on tehnoloogiaettevõtlust õppivale Padarile südamelähedane. "Ma olen alati olnud pigem visionäär, kes upub pidevate uute ideede laviini alla. Kui ma ei oleks laulja, oleksin nähtavasti ammu mõne idufirma loomisele oma jäägitu pühendumise andnud," lisas laulja.

Talle lähevad eriti korda idufirmad, mis lisaks inimeste heaolu loomisele tegelevad ka ümbritseva elukeskkonna hoidmisega. "Elan suure põnevusega kaasa meie kohalikele idufirmadele ning võimalusel aitan nõu ja jõuga," kommenteeris ta.

Siiski eduka lauljakarjääri valinud Padar kegitas saladuseloori ning lubas fännidele, et uut muusikat on oodata juba enne septembri lõppu. "Järgmine singel on ilmselt läbi minu karjääri mind kõige isiklikumalt puudutav lugu. Usun, et see saab ka minu fännidele südamelähedaseks," kommenteeris Padar.