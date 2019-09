Loomaaia direktor Tiit Maran: loomade sõber võib olla mitut moodi

"Loomade sõber võib olla mitut moodi. Kui rääkida sellest kollektsiooni planeerimisest, siis see on olnud väga suur samm," rääkis Maran "Vikerhommikule". Praegu vaadatakse tema sõnul läbi, milliseid loomi on vaja pidada ja millistest liikidest tuleb lahti saada.

"See ei tähenda seda, et me need loomad kõik igal juhul magama paneme. Kui saame, anname kuhugi mujale ära. Aga selge on see, et aegajalt tuleb ka loomi magama panna, see on paratamatus," lisas ta.

Maran rõhutas, et loomaaed tuleb panna loogiliselt toimima, jõudmaks ühel hetkel tänapäevasesse loodushoiukeskusesse, mis üks loomaaed peab olema. Liike hinnatakse loodushariduse, teadusuuringute, külastajate emotsioonide tekitamise jms põhjal.

Kolmapäeval kirjutas Eesti Ekspress, et loomaaia direktor Tiit Maran on jõuliselt liikvele lükanud reformivankri: muutusi on loomaaias tehtud palju, juhtivtöötajate seas on palju uusi inimesi. See seob aga ka kokku loomade kohtlemise ja personalipingete teema. Eelmisel aastal Tallinna loomaaeda inspekteerinud Euroopa Loomaaedade Assotsiatsioon andis "loomade heaolu" kategoorias loomaaiale halva hinde. Tallinna loomaaia liikmelisus muudeti ajutiseks.