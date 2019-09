Liis Lemsalu: esikaante vältimine on olnud teadlik otsus

Lauljatar Liis Lemsalu tunnistas, et on viimasel ajal hoidunud teadlikult ajakirjanike pakkumistest esikaanelugudele.

"Mind väga ajakirjade esikaantel ei ole olnud näha ja see on väga teadlik otsus. Kui tuleb pakkumine, siis ma pigem olen öelnud ei," avaldas Lemsalu Raadio 2 hommikuprogrammis.

Lemsalu tunnistas, et ta väsis meediast ära. "Mingil hetkel see, kuidas igale poole taheti panna ja luua mingisugust täiesti uut asja ja uusi tekste, mida ma isegi pole öelnud ja neid keerata, siis ma väsisin ära. Ma olen eelkõige muusik, ma kirjutan lugusid. See on minu töö," ütles Lemsalu.

Lemsalu lisas, et kasutab hea meelega fännidega suhtlemiseks hoopis sotsiaalmeediaplatvorme. "See mis toimub sotsiaalmeedias, mida ma haldan, see on tore. Aga see, mis toimub kollases meedias, ma ei tea, ma ei ole väga ammu käinud seal surfamas," lisas Lemsalu.

Lemsalu avaldas hiljuti oma värske singli "Kehakeel", millele ilmus ka tantsuline video. Liis tunnistas, et see ei tulnud üldse lihtsalt ja õppis tantsimist läbi telefoni. "See ei olnud küll ludinal. See päev, mil me salvestasime, oli 15 tundi pikk. Ma olin wide screen'il, päikesevalgust ei näinud, ma olin kastilaadses hoones, üldse ei saanud aru, mis toimub," meenutas Lemsalu rasket võttepäeva.