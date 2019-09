Ken Saan: ütlesin osalistele ausalt, et nad on ühes paadis vastandlike inimestega

"Oleg trampis kuskil sadamas, et tema hüppab nüüd üle parda," meenutas Saan pingelisi võtteid ETV-le.

Saan tõdes, et ka ajaloohuviline Mati oli keset võtteid pettunud, et talle lubati rahulikku seilamist Vahemerel ja Eesti valupunktide üle arutamist. "Ma suhteliselt ausalt ütlesin, et need inimesed, kellega te koos paadis olete, on vastandid ka vaadetega, see on parim platvorm teile," ütles Saan.

Hoolimata erinevatest vaadetest julges Saan kuus vabatahtlikku siiski ühele purjekale saata. "Kuigi ma teadsin seda, et paadis kõik asjad võimenduvad ja on palju ettearvamatusi. Ma mõtlesin, et kuna kõik on nii palju liikumises, pole selles mingit probleemi, kui mõttemaailmad kõlksuvad seinast seina," selgitas Saan.

Saani sõnul on põnev näha inimloomuse kaht poolt, mis ühel juhul on südamlik ja abivalmis, teisalt mitte. "Väga palju õpib omaenda ja meie oma ühiskonna kohta," soovitas Saan kõigil saadet jälgida.

Saate autor on Ken Saan, operaator Ivar Heinmaa, tootja Alpimaja OÜ.

