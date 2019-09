Tallinnas esineb instrumentaalgrupp Wohl

Wohl on neljaliikmeline instrumentaalgrupp, mis tegutseb aastast 2013 ja on pärit Guadalajarast Mehhikost. Oma loomingus ühendavad nad laias valikus žanreid ja nende lugudes on kuulda mõjusid rokist ja metalist klassikani.

Sarnase stiiliga bändideks on näiteks Explosions in the Sky, The Album Leaf ja Caspian. "En Vida" on Wohli esimene stuudioalbum, mis ilmus 2017. aasta mais ja nomineeriti Canica Sevista Awards 2018 aasta albumiks. Selle aasta märtsis esinesid nad South by SouthWest'il (SXSW, USA) ja septembris tuuritavad nad esmakordselt Põhja-Euroopat, et esineda festivalil Live at Heart (Örebro, Rootsi), samuti on Wohlil kontserdid Laxas ja Gothenburgis (Rootsi), Riias (Läti) ja Hamburgis (Saksamaa) ning Tallinnas rockiklubis Barbar 13. septembril. Uksed avatakse kell 18.

Ajastatud promomaks oma esimest Euroopa tuuri andis Wohl välja uue singli "Ábaco" EPlt "Orophony of Sentiment".