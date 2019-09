"OP" ja "Hommik Anuga" üllatavad sügishooajal uute saatepeadega

Sügishooajal on uue kuue saanud kaks armastatud ETV saadet, "OP" ja "Hommik Anuga".

"OP-i" uue saatepea muusika autor on Arian Levin, režissöör Antti Häkli operaator Meelis Kadastik, valgustaja Tauno Pääslane ja graafika autor on Renee Kelomees. Logo autor on animatsioonistuudio Tolm.

"Hommik Anuga" värske saatepea muusika on loonud Sven Lõhmus, animatsiooni taga on stuudio BOP!.

Kultuurisaate "OP" värske hooaeg on eetris juba täna, neljapäeva õhtul kell 20, "Hommik Anuga" rõõmustab vaatajaid pühapäeviti kell 10.