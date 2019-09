Daniel Levi ja Sander Mölder andsid üheskoos välja kaks uut laulu

Artistid on juba pikalt koostööd plaaninud, kuid viimaks on see jõudnud esimeste viljadeni. "High Roadsi" näol on tegemist võimsa ja ehk pisut mõtlemapaneva palaga. "Mõned inimeste lood ja olukorrad panid mind mõtisklema, kui erinevaid elusid me kõik elame ja kui suur kontrast on tihti inimeste elude vahel," rääkis Viinalass. "Mäletan, kui Daniel selle demoga minu juurde tuli ja tema emotsionaalne laetus, kui ta selle loo sisust rääkis, kuidagi haaras mind kaasa," kirjeldas Sander koostöö algust ning esimese loo sündi.

Pikkade stuudiotundide jooksul sündis lisaks High Roadsile ka aga lisaks veel üks suvine lugu "Hazelnut", mis on vastukaaluks esimesele pigem kerge ja tantsuline. "Laul, mille kallal töötasime hakkas juba kuju võtma, tuju oli hea, mõnus soe suveõhk tuli tuppa ja tundus, et loomingulist energiat jätkub. Sellesama tunde pealt sündiski üks veel," rääkis Mölder. ""Hazelnut" on pigem armumise lugu ja kirjeldab just seda erilist tunnet, kui su sammudes on nagu mingi hüpe sees. Selline kergejalgsus," lisas Daniel.

Lugusid on lives võimalik kuulda esmakordselt 4. oktoobril sündmusel Red Bull presents Fresh Picks, mis toimub Salme kultuurikeskuses.