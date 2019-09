Kuula: Beebilõust räpib loos "Ükssarvik" Wu-Tang Clani produtsendi tausta peale

"Biidi autor siis 4th Disciple, kes on esimene produtsent peale RZA, kes Wu-Tangi klassikalistel albumitel biite teeb," sõnas filmi "Ükssarvik" režissöör Rain Rannu ja lisas, et produtsent on ka legendaarse grupi Killarmy liige ja põhiprodutsent. "Pöördusin just tema poole, sest temal on kõige enam säilinud see klassikaline 1990. aastate Wu-Tangi saund, mis enamikel Wu-meestel praegu tasapisi kaduma on kippunud."

Komöödia "Ükssarvik" jutustab Liisa Pulga ja Henrik Kalmeti poolt kehastatud kahe noore iduettevõtja teekonnast kodugaraažist maailma tehnoloogia mekasse Silicon Valleysse.