Sillaotsa talu pakub võimalust rentida endale kana

"Ringvaate" reporter Heleri All käis uurimas, miks on otsustanud Sillaotsa talu rentida kõigile huvilistele suveperioodil välja kanasid. Loo käigus selgus, et kanade väljarentimise kõrval rendib perekond endale sisse hoopis lambaid.

Kui Märjamaa külje all asuva Sillaotsa talu hoovi sisse astuda, tervitab tulijat sadade kanade kaagutamine. "Mul oli alati selline unistus, et kui me kolime maale, siis ma tahan saada kümme kana," ütles talu perenaine Viire Martma ja lisas, et nüüd on aga kanasid juba palju rohkem. "Lihtsalt talumuna nõudlus oli nii suur, mistõttu oleme järjest kasvatanud kanapidamist."

Täpset arvu, kui palju kanasid praegu talus on, Martma öelda ei osanud, kuid kinnitas, et talveperioodiks jätavad nad umbes 500 kana. Kuna kanu on aga nii palju, annab pererahvas kanu suveks teistesse peredesse rendile. "Igal aastal on umbes 100 kana rendis," selgitas ta.

Võiks arvata, et nii suure kanakarjaga on Viire juba talueluga maast madalast üles kasvanud, kuid Sillaotsa talu pererahvaga on lood hoopis teisiti. "Elus on niimoodi, et kui sul mingi uks pannakse kinni, siis mingid teised uksed lähevad lahti, olime perega sundüürnike seisus, pidime välja kolima ühest ühest korterist Tallinnas," ütles talu peremees Mart Martma ja lisas, et korterid olid tol hetkel aga liiga kallid. "Maal majad olid palju odavamad ning ma mõtlesin, et peaks loll olema, kui ma ostaksin selle asemel linna korteri."

Kanade rentimine ei ole kallis, vähem kui paarikümne euro eest saab endale kana terveks suveks. "Hobipidajatele, kes suvel tahaksid tuletada meelde seda nostalgiat, kuidas nad vanaema juures said ise pesast mune võtta," mainis ta ja tõdes, et rentimisevariant on just neile inimestele, kes tahavad suvel mõneks kuuks endale kana võtta. "Sügisel või kui puhkus läbi saab, siis saavad kana tagasi tuua."

Kanarendi kõrval rendib perekond Martma veel palju muudki. "Mul on ka mesilased kahes kohas tööl, ühes maasikakasvanduses tolmendavad ja ühe põllumehe juures," tõdes Mart Martma ja tõi välja, et ise nad rendivad lambaid sisse. "Muidu hein kasvab kanade jaoks, aga et seda vältida, siis me rendime lambaid."