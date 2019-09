Jazziklubi Philly Joe's korradab pimekontserte, kus esineja selgub alles laval

Philly Joe's programmijuht Lauri Kadalipp tõdes, et pimekontsert on artistile väga hea võimalus leida uut publikut. "Ma ei ütle publikule, kes neile esineb, ning ma ei ütle ka artistile, kes teda kuulama tulevad, seega kohtuvad täiesti uued inimesed," sõnas ta.

Erki Pärnoja sõnul on pimekontsert väga värske ja vajalik formaat praeguses maailmas. "Paljudest kontsertidest sa saad sotsiaalmeedia kaudu juba enamuse kätte, üllatust on vähe ning ma tulingi siia selleks, et lasta end üllatada."

Muusik Joel-Rasmus Remmel, kes on ka ise pimekontserdil osalenud, kinnitas, et see formaat on sama huvitav nii publikule kui esinejale. "Meie ei tea, kes publikus on, sest ei saa ka otseselt kutsuda kedagi publikusse," mainis ta ja kinnitas, et tema pimekontsert Liisi Koiksoniga oli väga eriline. "Just kontserdi algus oli särinat täis."

Tol õhtul astus lavale Estonian Voices, kes kinnitasid, et kogu õhtu tuleb ka neile endale üllatuslik. "Me tegime ka endale olukorra väga pimedaks, me laseme publikul väga palju juhtida," mainis Kadri Voorand.