I Wear* Experiment esineb mainekal muusikafestivalil Singapuris

Täna sõidab I Wear* Experiment Singapuri, et anda kolm kontserti mainekal showcase-festivalil Music Matters, mis on osa All That Matters konverentsist. Samal festivalil astuvad üles veel näiteks Alan Walker, Billy Davis & The Good Lords, Dear Kiss ja Oh Wonder.

"Meil on väga hea meel, et saame lõpuks Music Matters festivalil esineda," rääkis bändiliige Hando Jaksi. "Korraldajad on meid tegelikult juba kolm aastat sinna kutsunud, kuid oleme alati kusagil mujal tuuril olnud või tuuri ette valmistanud. Olles mitmetel showcase-festivalidel esinenud, tuleb kindlasti tunnustada Music Mattersi korraldustiimi sihikindlust ja põhjalikku festivali ettevalmistust. Singapuris pole me varem esinenud, kuid mõned aastad tagasi andsime kontserte Malaisias ning seal võeti meid väga hästi vastu. Ootame Singapuris esinemist suure põnevusega," lausus Jaksi.

Festivali raames annab I Wear* Experiment kolm avalikku kontserti:

Reedel, 13. septembril – Main Stage (pealava), Fountain Square

Teisipäeval, 17. septembril – The Crossroads

Kolmapäeval, 18. septembril – Timbre X @ The Substation