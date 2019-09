Kalmet kritiseeris meediat: uue filmi asemel saavad lugejad teada, et sul pole naist ega lapsi

Näitleja Henrik Kalmet sarjas Eesti meediaväljaandeid, öeldes, et intervjueeritavana on ta tihti olukorras, kus talle sõnu suhu pannakse või ainult valitud teemasid puudutatakse.

Kalmet tõi näiteks hiljutise intervjuu ajakirjale Kroonika, mis reklaamis näitleja intervjuud pealkirjaga "Mul ei ole oma maja, autot, naist ega lapsi". "Ma ei öelnud seda tsitaati järjest. Minult küsiti: "Kas sul auto on?", "ei". "Kas sul maja on?", "ei". "Kas sul naine on?", "ei". "Kas sul lapsed on?", "ei"," meenutas Kalmet Kroonika intervjuud Raadio 2 eetris. Kalmeti sõnul lõigatakse trükiajakirjanduses sõnad ja laused tihti kokku nii nagu ajakirjanikule sobib.

Kalmet lisas, et temale saadeti Kroonika poolt teise pealkirjaga lugu, kaanele läks lõpuks midagi muud.

Samas pole näitleja sõnul probleem ainult kirjalikus meedias. Ka televisioonis esinedes on ta tihti olukorras, kus tahaks tutvustada näiteks uut filmi, kuid saatejuht pistab kätte mingi suvalise eseme, millest kümme minutit rääkima peab.

"Keegi ei teagi, et miks sa seal saates käisid. Siis on Kroonika intervjuu, kus filmist ei teata mitte midagi, ainukesena teatakse, et sul pole naist, lapsi, sõpru, mitte midagi," naeris Kalmet, kes on praegu promomas oma värsket filmi "Ükssarvik".

Start-upkomöödia "Ükssarvik" jutustab Liisa Pulga ja Henrik Kalmeti poolt kehastatud kahe noore iduettevõtja teekonnast kodugaraažist maailma tehnoloogia mekasse Silicon Valleysse. "Tekib küll igasugune kiusatus, et see on nii lihtne, võiks investeerida, käi ainult mingi idee välja. Aga keerulisem on need ära teha ja just see IT-pool," rääkis Kalmet, mida tema filmimise jooksul idufirmade kohta õppis.

Film esilinastub täna õhtul ning Kalmet tunnistas, et ise ta veel filmi näinud ei ole. Kell 20 on Coca-Cola Plazas ka Raadio 2 eriseanss, kus saab koos Raadio 2 saatejuhtidega filmi vaadata.

Start-upi ettevõtjaks kehastuv Kalmet liitus aga ise hiljuti reklaamivaldkonnaga. "See käib kuidagi hästi kokku nende oskustega, mis mul on. Nii kesised kui need võivad olla. See on natuke sarnane maailm - kirjutamist, lavastamist, ideede genereerimist, loovust sõrmeotsaga," andis Kalmet põgusa ülevaate, miks otsustas näitlejatöö kõrvalt reklaamindusse sukelduda.