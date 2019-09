Alienstocki festivalile tõmmati võimaliku humanitaarkatastroofi ennetamiseks pidurit

Festivali korraldajad, kes on Facebookis ülipopulaarse üleskutse "Jookseme Area 51-le tormi, nad ei saa meid kõiki peatada" alustajad, teatasid, et tõmbasid festivalile turvakaalutlustel pidurit, vahendas NME.

Area 51 on USA sõjaväe salajane ala, kus vandenõuteoreetikute arvates uuritakse UFO-sid. Festival pidi toimuma samal ajal, kui kurioosne Facebooki üritus, 20. septembril.

Ametlikus teadaandes ütlesid festivali korraldajad, et kolmepäevane festival Nevada osariigis pandi ootele kehva infrastruktuuri, halva planeerimise ja suurte riskide tõttu, millega pole tagatud rohkem kui 10 000 osaleja ohutus.

Koostöö lõpetati ühe festivali organiseerijaga Connie Westiga, kes ei suutnud teiste korraldajate sõnul tagada, et kõik vajalik festivali toimumisajaks olemas on. "Me nägime ette võimalikku humanitaarkatastroofi ja me ei saa sellega mitte mingil juhul kaasa minna," selgitati festivali ametlikus teadaandes.

Korraldajad lisasid, et ei soovi olla seostatud kurikuulsa Fyre Festiga, Bahamal toimuma pidanud eksklusiivse muusikaüritusega, mis halva korralduse tõttu ära jäi ning tuhanded festivalikülastajad pika ninaga jättis.

Üleskutsel "Jookseme Area 51-le tormi, nad ei saa meid kõiki peatada" on Facebookis juba kaks miljonit osalejat. Selle tähistamiseks korraldatakse muusikasündmus Area 51 Celebration hoopis Las Vegases 19. septembril.