Elina Netchayeva hümni laulmisest: kuulsin kaebusi küll

"Eks enne seda mängis ju Hollandi hümn ja eks ma natuke häälestusin selle Hollandi hümniga ja siis tuli nii kõrgelt. Aga mulle meeldib kõrgelt laulda ja hääl kõlab hästi," märkis ta.

Netchayeva sõnas, et Eesti hümni pole kindlasti lihtne laulda. "Kõige keerulisem on see, et on kolm salmi, mis kipuvad mõnikord minema segamini, ja seal on hästi palju kordusi – armas, kallis jne." Ta usub, et paljudest teistest hümnidest eristub Eesti hümn just kauni viisi poolest.

Tema jaoks oli Eesti hümni laulda suur au. "Ma ütlesin kohe, et ikka tulen. Sai kutsuda ka oma lähedased ja perekonna ka matši vaatama. Ütlesin kohe, et lähen ja laulan."