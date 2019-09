Suguhaiguste arst: nutisõltuvus on suguhaiguste levikule kaasa aidanud

"Tegelikult olen endine koomik, aga kavatsen sellega uuesti alustada. On nii palju imetabaselt naljakat, mida rääkida seksist ja seksuaaltervisest. Nii mõistetaks seda paremini kui väga rangel ja formaalsel moel. Infot saab edastada mitmel viisil. Panna inimesed mõtlema, kui nad samal ajal naeravad, ja siis korraga taipavad, et mõte võis olla päris oluline," rääkis Greenhouse "Ringvaatele".

Ehkki nalja võib teha, on olukord tegelikult nutune. "Kõigisse sugulisel teel levivatesse haigustesse nakatumine kasvab oluliselt." Säärase tõusu põhjus on moodne sõltuvus.

"Mõtleme, kuidas käisid inimesed kohtamas enne nutitelefonide aega. Sa pidid kellegagi päriselt kohtuma. Või vahest kasutad arvutit ja lähed Facebooki. Facebook võimaldab sul kohtuda, või nagu öeldakse – lausa hullata – kellegagi, kellega kooli ajal oleks peaaegu seksiks läinud. Enne seda tuli inimestega päriselt kohtuda. See oli piinlik," selgitas ta.

"Kui tahad kellegagi suhet alustada, kuidas seda küsimust esitad? Sa ei tea iial, äkki põlatakse ära. Piinlik ju. Aga nüüd, äppide ajal on sul see luksus. Vaatad telefoni, libistad fotosid ja korraga leiad kellegi. Sa teed kõike telefoni abil. Nii et kõik need keerulised ja piinlikud küsimused on teelt kadunud." Kui juhtub, et

Greenhouse näitas statistikat, mis mõjutab inimeste suhtumist seksi ja seksuaalsusesse ja miks on telefoniäpid toonud sellise muudatuse. 2009. aastal toimus oluline muudatus. "Aasta 2009 alustas Uber. Mis on Uberi juures eriline? Esmalt toimuvad rasked arutelud teemal, kuhu sa tahad minna, ja siis viib Uber sind sinna kohale."

Mõtleme nüüd kohtinguäppidele, mis ilmusid täpselt samal ajal, jätkas ta. "Grindr teeb mehe leidmise lihtsamaks. Arutelud ja muu piinlik osa saavad enne kaelast ära, ja mees viib sind sinna, kuhu tahad. Mitte ainult Grindr, võimalusi on lõputult."

Tulemus on see, et kui noorem põlvkond kasutab äppe, olgu nad geid või heterod, neil on lihtsam partnereid leida, märkis Greenhouse. "Ja sugulisel teel edasikanduvate haiguste levik on defineeritav selle järgi, kui kiiresti vahetatakse partnereid. Isegi kui oled usin kondoomide kasutaja, mõni nakkus levib ka suuseksiga."

Äpid pole aga ainsad süüdlased. Süüdistada tuleb ka inimeste reisilembust. "Eesti on tore koht. Eestis on ainult miljon elanikku. Eestis peab ilmselt nakkuse saamiseks rohkem pingutama, eriti kui sa ei ela Tallinnas. Kui oled kusagil kaugel, Tartus või lausa maakohas, siis kui kaugele peaksid kõndima või jalgrattal väntama, et kohata kedagi uut, kellelt nakkust saada? Seegi on üks mõjufaktor."

Kõik see on andnud võimaluse areneda välja haigustel, mis alluvad ravile äärmiselt tõrksalt. "Supergonorröa, mis hiljuti Euroopas levis. Oli kaks juhtumit Inglismaal, ja lehtedes olid pealkirjad: "Kaks supertripperi juhtumit". Öeldi, et nakkuste osas toimus vapustav tõus. Vägev tõus! Ühest juhtumist sai kaks!"

"Aga oluline oli, et need kaks juhtumit olid naistel ja täiesti eri linnades. Üks lõunas, teine läänes, aga nemad või nende peikad olid käinud Ibizal mõni nädal varem. Mis mõtet on minna Ibizale, kui sa ei taha pidutseda? Hakkate aru saama?" jätkas Greenhouse. Ta lisas, et huvitav oli see, et mõlema tüdruku peikal oli gonorröa kõris. "Peenis suhu panna on päris tõhus viis tripperi saamiseks. Aga seda ei peagi tegema. Selgub, et piisab väga entusiastlikust suudlemisest. See on midagi uut."

Kui võtad tableti või teed süsti, on antibiootikumide tase kõris madalam kui mujal ja seal kujuneski resistentsus välja, lisas ta.