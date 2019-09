"Minu Aasia" autor: Bangladeshis olin kolme päeva jooksul kahes liiklusõnnetuses

"Ringvaate" stuudios oli raamatu "Minu Aasia" autor Margus Kalam, kes Aasia põhjalikult läbi reisinud ja avaldas, milline riik talle neist kõige enam ja kõige vähem meeldib, mida ta on kohapeal näinud ning millist tegemist on tal tulnud teha sealsete naistega.

Kalam tunnistas, et kuivõrd Aasia on nii suur ja seal on nii palju riike, oli selle raamatusse panemine tõepoolest keeruline ülesanne. "See on ainult killukene sellest, mis seal on juhtunud ja mida ma olen teinud. See raamat ongi kõigest pinnavirvendus."

Kokku on ta käinud umbes 20 Aasia riigis, raamatusse on jõudnud 16. Neist on tema lemmik India. "Seal on kõige rohkem mitmekesisust ja põnevust ning hullust samamoodi."

Reikopi küsimusele, kas Indias tõepoolest tehakse häda keset teed, märkis Kalam, et see vastab tõesti tõele. "Mitte päris keset teed, aga raudtee ääres nad ikka seisavad hommikuti rivis ja kui rongiga sõidad, siis näed, kuidas nad seal istuvad." Ta selgitas, et neil pole kuskile mujale minna. "30 protsendil elanikest puudub võimalus käia WC-s, et kuhu mujale sa siis ikka lähed."

Kuigi tee on teda Aasiasse toonud kümneid aastaid, kohtab ta jätkuvalt igal sammul midagi, mida ta taasavastab ja mis teda üllatab. "Näiteks, viimasel talvel olin Põhja-Vietnami mägedes ja sealelavate hõimude külalislahkus oli lihtsalt hämmastav. Nad ei küsinud raha."

"Meil oli juhus, kus minu reisikaaslane, üks eestlane, kellega ma seal kohtusin, kukkus pea lõhki ja vajasime arstiabi. Õhtul hilja otsisime kiirabi ja selgus, et seal pole kiirabi ning lõpuks saime nõusse hoteli admini, kes viis ta rolleriga haiglasse, ja kui ta tagasi tuli, siis ma küsisin, et "mis see sul maksma läks". "Mitte midagi. Ma pakkusin, aga nad ei võtnud."."

Kõige vähem meeldib Kalamile Bangladesh. "Seal oli nii keeruline. Nad üritasid seal mind tüssata ja neid on seal selle ühe väikese riigi jaoks liiga palju. Kõnniteel võib auto alla jääda, sest nad üritavad seda ka sõidureana kasutada, kui mujalt ei saa. Ma olin kolme päeva jooksul kahes liiklusõnnetuses."

Aasia naistega tükk tegemist

Ta tunnistas ka, et tal on sealkandis olnud palju tegemist naistega. "Kunagi, kui ma Eestis naisest lahutasin, siis tõotasin, et ma ei vaata Eestis rohkem naisi, vaid lähen sinna ja leian sealt." Ta tunnistas, et leidis isegi mitu. "Eks need tulevad ja lähevad. Nendega ei ole seal kuigi lihtne."

Tema kõige esimene India naine oli üks varustaja. "Läksin poodi – Bali saarel on väikesed hulgipoed – tahtsin kaupa osta ja siis ta hakkas minuga flirtima. Küsis, kas ma olen abielus. Ma ütlesin, et ei ole. Küsis, et kus on sinu pere. Ma ütlesin, et olen üksinda. Tuli välja, et tema on ka üksinda."

"Me hakkasime kohtuma ja asi jõudis lõpuks sinnamaani, et ta ütles, et "nüüd on niimoodi, et mina tahan sinult last saada ja kui ma lapse sünnitan, siis on sinul kohustus hakata mind üleval pidama"," rääkis ta. Naisele polnud oluline, kui sageli Kalam ise Balil käib, vaid peaasi, et ta raha saadab.

Ta lisas, et lõpetas selle suhte ära, sest tuli välja, et naine oli siiski abielus ja tal oli juba kaks last olemas. "Tahtis lihtsalt oma mehest lahutada ja haljale oksale saada."