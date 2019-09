Lapsed seisavad ERR-i muuseumi populaarseima eksponaadi sabas kümnete viisi

51 aastat ERR-is töötanud Mai Mikiver on vanim töötaja ETV-s ja ühtlasi ERR-i muuseumi vanim eksponaat. Muuseumi menukaim eksponaat on aga Buratino vigurvänt.

"On need lasteaialapsed, on need koolilapsed, nad seisavad kümnete viisi järjekorras, et vändata Buratino vänta," ütles Mikiver, kes on muuseumis töötnud 2005. aastast alates.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.