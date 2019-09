"Üle parda" moslem: keeruline on istuda koos inimesega, kes eitab holokausti

Vihalemm tõdes, et temal oli keeruline istuda koos inimesega, kes eitas holokausti. "Kuidas sa sellise inimesega koos istud," küsis Vihalemm Raadio 2 hommikuprogrammis.

Saatesarjas saab kokku kuus väga erinevat inimest. 33-aastane Vihalemm, kes on juba 18. eluaastast olnud moslem, tõdes, et nii mõnegi äärmuse vahel on tegelikult piirid hägused.

"Võib-olla isegi mõni väga konservatiivne moslem on tegelikult väga sarnane kellelegi sealt sihtasutusest Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks. Mõni moslem võib olla ka hoopis teistsuguste arvamustega sellistel teemadel," selgitas Vihalemm, et konservatiivsed erakonnad peaksid valimistel pilgud just moslemitele suunama. "Täitsa vabalt, neil oleks päris hea põld sealt endale valijaid leida," arutles ta.

Vihalemm lisas, et olenevalt inimesest on ka erinevad kogemused, kuid tema on leidnud ühise keele väga erinevate inimestega. "Minu kogemused on siiamaani väga positiivsed olnud ja olen endale leidnud sõpru igalt poolt," lausus ta.

Saates "Üle parda" hakkab aga juba teises osas katel podisema ning kolmandas osas läheb osaliste vahel väga tuliseks. "Ega see reality teleshow ei ole reaalsus seal, seal on omad stsenaariumid ja Kenil olid omad asjad sinna ette visata meile. Muidu oleksime seal kuuekesi ringi aerutanud mööda Egeuse merd ja oleks kõik chill olnud. Meile pandi ikka takistuskive ette, vaatame kes nendes üle ronib ja kes mitte," avas Vihalemm veidi saate tagamaid.

Ta lisas, et suurt rolli mängis ka alkohol. "Muidu seal asjad käima ei lähe eestlastel, ikka on vaja kütet juurde anda," ütles Vihalemm, kes ise usulistel põhjustel alkoholi ei pruugi.

"Üle parda" on ETV eetris esmaspäeviti kell 20.00. Kokku jõuab ekraanile kaheksa osa.