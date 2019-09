Elena Hangat seovad Eestiga lapsepõlvemälestused: lemmikjook siin oli Kelluke

Esmaspäevane "Terevisioon" läks eetrisse otse Draamateatrist, kus algas uus hooaeg. Ka Harriet Toompere pühkis sel puhul oma tekstiraamatutelt tolmu ja rääkis oma tööst nii teatris kui ka stuudiotes, kus ta andnud sageli oma hääle multifilmitegelastele. Toompere tunnistas, et on teinekord läinud teksti sisse lugedes nii hoogu, et on isegi pea mikrofoni vastu ära löönud.