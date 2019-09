Liis Lemsalu avaldas uue singli ja tantsuvideo

"Esimesest kuulamisest alates teadsin ma, et just sellist pala oleks mulle endale vaja. Minu manager Sandra Sersant nägi veebruaris Anna Puu esitust Soome muusikauhindadel ja tegi pärast seda kõik, et me saaks selle laulu ka minu repertuaari. Lõpuks, kui soomlased andsid rohelise tule, olime me väga põnevil. Selle looga oli algusest peale väga eriline tunne sees," jagas Liis õhinal.

Tänu sellele laulule avanes Liisil võimalus teha koostööd Soome hetke hinnatuima produtsendi Jukka Immoneniga, kelle Helsinki stuudiosse lendas lauljatar juuni alguses eestikeelset vokaali sisse laulma. Ka Jukka rõõmustas koostöö üle. "Mina, Anna ja kogu ülejäänud loo tiim oleme väga põnevil nähes, kuidas lugu võrratu Liisi esituses uue elu saab. Meie koostöö oli äärmiselt tore," lausus ta.

Eestikeelsed sõnad valmisid Liisil kahasse meister Maian Kärmasega. "Sõnadevalmimise protsess oli üsna pikk, sest ideed olid küll paigas, kuid nüansse sai e-maili ja telefoni vahendusel mõnuga põrgatatud. Tekst räägib sellest, kuidas kehakeel ütleb rohkem, kui ükski sõna või lause," selgitas Liis.

"Kehakeele" video on Liisi sõnul otseses mõttes sõnade visuaalne pilt. "Seepärast oli algusest peale selge, et siin videos on vaja tantsu tantsu ja veelkord tantsu ja mitte ainult niisama muusika rütmis kaasaliigutamist, vaid tasemel head koreograafiat ning punti tipptasemel tantsijaid. Värvilised joonistused, mis täiendavad videot, on peegelduseks sellest, kuidas kehakeel tegelikkuses meist välja kiirgab ja kuidas inimesed ilma rääkimata süttivad," selgitas Liis.

Ta lisas, et Soome muusikaturg on kordades konkurentsitihedam kui Eestis ja see lugu on end seal suurhiti ja mitmete auhindade laureaadina tõestanud. "Usun, et ka eestlastel paneb see viis keha mõnusalt tööle. Kurioosne on, et see lugu ei tüüta ka mitmekümnendal kuulamisel ära," saatis lauljatar singli ootusrikkalt teele.