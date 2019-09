Ken Saan sarjast "Üle parda": seda on kohati piinlik vaadata, aga loodetavasti on see puhastav piinlikkus

Ken Saan kinnitas, et värske saatesari "Üle parda" on mõnes mõttes õnnelik juhus. "Hüppasin tundmatus kohas jälle vette, aga kuidagimoodi see kõik jooksis nii hästi kokku," ütles ta ja lisas, et Eesti riik on kui laev ning me oleme maailmapildis kui avamerel. "Meil on siin riigis erinevate maailmavaadetega inimesed ja kui me nad kokku paneme, siis me peame kuidagi riigiga edasi liikuma," selgitas ta.

Samuti tõdes Saan, et kohati võib seda saadet olla piinlik vaadata, kuid samas tunnevad vaatajad ilmselt ka ennast vaatamise käigus ära. "Ma loodan samas, et see on selline puhastav piinlikkus."

"Eks ma nipet-näpet tean Keni ka ja kui ta kutsus mind selles asjas osalema, siis ta ei serveerinud mulle seda kohe niimoodi," tõdes Joosep Jürgenson ja mainis, et kui tal oleks valida, siis läheks uuesti sellele reisile tagasi. "Ma ei saaks öelda, et sealt reisilt mõne päris sõbra oleksin leidnud, aga Steveni ja Sannaga saame me praegugi läbi."