Mükoloog: murumuna võib kaaluda kuni 20 kilo

Mükoloogi kinnitusel on murumunad alati suured olnud. "Lugeda võib, et suurimad on olnud kuni 20 kilo," sõnas ta ja mainis, et seni, kuni murumuna on seest valge, kõlbab ta igati süüa. "Kui seest hakkab pruuniks minema, siis hakkab maitse ära minema, ning kui on täiesti pruun, siis on seen omadega läbi."

Murumuna Ploompuu sõnul inimest ei karda ning võib vabalt ka koduaias kasvada. "Mõistliku aiapidamise korral tal kasvamisega probleemi pole, kui liiga palju mürki või väetist panna, siis ta ei kasva," tõdes ta ja mainis, et seeni on väga raske istutada ning nad peavad ikka ise tulema. "Võib tõesti öelda, et suuremad murumunad annavad juba kõrvitsa mõõdu välja."

Toorelt süües meenutab murumuna mükoloogi sõnul isegi veidi sirmikut või šampinjoni. "Mingi omapärane maitse on juures siiski," nentis ta.