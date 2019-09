Harriet Toompere luges "Põrsas Peppa" sisse "Terevisiooni" otse-eetris

Pärast "Põrsas Peppat" liikus kaamera helistuudiosse, kus istus Harriet Toompere, kes vahetult enne oma intervjuud Peppaks ja mitmeks teiseks multifilmitegelaseks kehastus.

Toompere ütles, et talle multifilmid väga meeldivad, eriti ETV eetris olevad õpetliku sisuga multifilmid.

Kui näitleja vahvatele tegelastele häält peale loeb, elab ta kogu kehaga kaasa. "Mina ikkagi hüppan ja kargan. Ma olen löönud ka oma pea vastu mikrofoni ära, et käib müts ja tuleb uuesti teha, sest ma olen hoogu läinud," rääkis Toompere. Ta ütles, et üldiselt käib hääle leidmine multifilmitegelasele selle järgi, nagu originaalkeeles on ette antud, aga kui originaali ei ole olnud, siis on nad koos meeskonnaga need stuudios leiutanud.