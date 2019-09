ETV2 eetrisse jõuavad Matsalu loodusfilmide festivali hitid

"Maata kuninganna" ("Queen without Land")

Norra, Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, USA

11. septembril kell 20:00

2013. aastal kohtus Norra loodusfilmitegija Asgeir Helgestad Teravmägedel jääkaruga, kellele ta pani nimeks Frost. Ta jälgis neli aastat, kuidas Frost nägi vaeva, et ise ellu jääda ja poegi kasvatada. Merejää kahanemise tõttu on jääkarul järjest raskem saaki püüda ja Asgeiril teda üles leida. Temperatuuri tõus mõjutab kõiki Arktika loomi, kelle elu muutub iga päevaga raskemaks. Kas meil on õigust seda eirata? Filmile eelneb kommentaar.

"Iidne mets" ("Sengirė")

Leedu, Eesti, Saksamaa

12. septembril kell 20:00

Haarav dokumentaalfilm viimastest Leedu ürgmetsadest, kus ajal pole tähtsust ja kõik, mis elab, ei närbu ega vanane, vaid kasvab ühte igavikuga. Tavalistest loodusfimidest erinev poeetiline film viib vaataja lõputule matkale – alates paksudest metsadest kuni hundikoopa ja musta kure pesani. Seejärel sukeldutakse vee alla ja minnakse kaema veealust metsa, mis kasvas ammu enne seda, kui inimesed metsamaa asustasid. Filmil kommentaarid puuduvad, ainsateks saatjateks on mitmekülgsed metsahelid ja kaamera jäädvustatud imekaunid kaadrid. Filmile eelneb kommentaar.

"Päikeselapsed - liblikad" ("Children of the Sun - Butterflies")

Saksamaa

13. septembril kell 20:00

Liblikad on kahtlemata kõige kaunimad putukad. Nende värviilu ja graatsiline lend paitab kõigi silma. Liblikaid on ligi 4000 liiki. Paraku on paljud neist ohustatud elupaikade kadumise tõttu. Miks elupaigad kaovad ja kes on selles süüdi? Filmis vaadeldakse päikeselembeseid liblikaid lähemalt ja selgitatakse, miks on inimestele tähtis, et need haprad iludused kestma jääksid.

Matsalu loodusfilmide festival toimub 18. kuni 22. septembrini.