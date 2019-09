Uues Eesti filmis kõlab legendaarse Wu-Tang Clani produtsendi looming

"Sellesse filmi õnnestus Wu-Tang Clani meeste tehtud beati peale kõlama panna üks Eesti artist, keda me hetkel veel ei maini," avas filmi autori ja lavastaja Rain Rannu veidi tausta Raadio 2 hommikuprogrammis.

Rannu ütles, et on ise legendaarse koosseisu suur fänn ning nende kaasamisprotsess polnud lihtne ülesanne. "See protsess ise oli äärmiselt põnev," ütles Rannu.

Lugu kõlab esmakordselt eksklusiivselt Raadio 2 eetris kolmapäeval, 11. septembril Koit Raudsepa saates.

Wu-Tang Clan on 25 aastat Ameerikas tegutsenud hip-hop koosseis. 2014. aastal valiti Wu-Tang Clani "Enter the Wu-Tang" kõigi aegade parimaks plaadiks ERR-i kultuuriportaali korraldatud räpikriitikute ja räppmuusikute küsitlusel. 2015. aastal müüdi Wu-Tang Clani eksklusiivne album "Once Upon a Time in Shaolin" kahe miljoni dollari eest skandaalsele ravimitöösturile Martin Shkrelile.

Startupkomöödia "Ükssarvik" jutustab Liisa Pulga ja Henrik Kalmeti poolt kehastatud kahe noore iduettevõtja teekonnast kodugaraažist maailma tehnoloogia mekasse Silicon Valleysse. Film põhineb pärislugudel ja kogemustel. "See energia on väga erinev. Start-upis on inimestel üldiselt selline mõtteviis, et kõik on võimalik, piire ja lage ei ole ning üks väike grupp inimesi võib korda saata väga-äga suuri asju," selgitas Rannu, miks tal tekkis idee idufirmadest film vändata.

Rannu sõnul saab kinokülastaja ülevaate, mis asi see idufirma üldse on. "Film on tehtud läbi huumoriprisma, et vaatajal oleks need kaks tundi kinos piisavalt lõbus. Kuna see film põhineb pärislugudel, on ta kindlasti mingil määral ka õpetlik, heas mõttes õpetlik," ütles Rannu.