"Üle parda" osalised maalisid pildi tuleviku Eestist: pisarad massidesse

Saate osalejateks on venelane Oleg, rahvusradikaal Knut-Thor, feminist Sanna, moslem Sten, geimees Joosep ja ajaloohuviline Mati. Väga erinevate maailmavaadetega eestlased peavad saate käigus üksteise kõrval aega veetma ning mõttevahetuste käigus oma seisukohti kaitsma.

Geimees Joosepi arust on Eestis liiga palju tagurlikke penskareid, kes peaksid ajaga kaasa liikuma. Feminist Sanna kõne tõi kaaslaste seas kaasa aplausi. "Miks on palju nutmine ja sügavate ja raskete emotsioonide väljendamine tegelikult terve? Mul on üks sõbranna, kes ühel hetkel ütles, et ta ei käindu kaheksa päeva vetsus. Tal oli massiivne kõhukinnisus. Mis juhtub inimesega, kui ta seda kõike sees hoiab? See mürgitab ta seestpoolt. Kui käsitleda pisaraid samasuguse loogika järgi, siis kui mitte emotsioone väljendada, hakkavad need sees ussitama ja väljenduvad vihana. Ehk toome pisarad tagasi massidesse," kutsus Sanna tuleviku eestlasi üles.

ETV eetris alustas esmaspäeva õhtul intrigeeriv tõsielusaade "Üle parda".

Väga erinevate maailmavaadetega Eesti inimesed purjetavad nädalaid tormisel Vahemerel. Kõik nad on sunnitud elama väikesel pinnal ja paradoksaalsel kombel tegema ka koostööd - tõmbama ühte köit. Seda ikka selleks, et kõik jõuaksid järgmisesse sadamasse ja ei hukkuks tormisel merel.