"Üle parda" osaline Joosep: homoparaadid peaksid olema väärikamad

"Mul on metsik hirm teinekord tänaval kõndida. Minu igapäevane elu on see, et mulle hüütakse päevas viis kuni kümme korda nii eesti kui ka vene keeles midagi järele," lausus Joosep.

Kuigi teinekord tahaks Joosep sellise reaalsuse eest põgeneda, püüab ta teistest üle olla. "Enamasti olen ma sellest üle, sest see on minu igapäevane rist ja ma olen sellega harjunud," põhjendas ta.

Joosep lisas, et tema arvates teevad geiparaadid LGBT kogukonnale karuteene. "Mulle ei meeldi homoparaad, kuidas seda tehakse. See peaks olema natukene väärikam. Me ei taha näidata, et kõik homod on ilged veidrikud, pigem ma tahaks näidata, et on ka normaalseid inimesi," ütles Joosep.

ETV eetris alustas esmaspäeva õhtul intrigeeriv tõsielusaade "Üle parda".

Väga erinevate maailmavaadetega Eesti inimesed purjetavad nädalaid tormisel Vahemerel. Purjeka madrusteks on venelane Oleg, rahvusradikaal Knut-Thor, feminist Sanna, moslem Sten, geimees Joosep ja ajaloohuviline Mati. Kõik nad on sunnitud elama väikesel pinnal ja paradoksaalsel kombel tegema ka koostööd - tõmbama ühte köit. Seda ikka selleks, et kõik jõuaksid järgmisesse sadamasse ja ei hukkuks tormisel merel.