Katrin Karisma ja Anne Velli on teistmoodi vanaemad kui oldi vanasti

Karisma märkis, et tänapäeval on vanaemad teistsugused kui vanasti, Velli tõdes, et tema siiski keedab veel moosi nagu on kombeks.

"Nagu mingist inertsist, kuna maakodu on olemas, marjad on. Kuidas ma lasen neil maha variseda? Ikka keedan moosi, teen mahla. Küll aga ei tea, kellele, sest lastel ei olegi aega, nemad söövad väljas ja ei jõua kõike seda ära süüa, mida ma kõik seal kokku teen," rääkis Velli.

Vellil on üks lapselaps, Karismal aga kuus ning ka üks lapselapselaps. "Elu on nii palju edasi läinud. Näiteks mina ei ole näinud oma vanavanaema. Aga nüüd on nii, et vanavanaemad käivad, sõidavad, reisivad koos laste, lastelastega. See on äge."

Roos Marii tunnistas, et kohati on küll uskumatu, kuidas vanavanemad elavad või asjadest aru saavad. "Näiteks ajalehed. Nad ikka tellivad neid koju, mitte ei loe internetist. Üks eriline erinevus on ka see, et alati igal täistunnil peavad kõik vaiksed olema, sest vanaisa peab raadiot kuulama. Iga täistund. Kella kuuest hommikul alates kuni täitsa õhtuni välja."

Klaus rääkis, et mõnikord, kui ta on käinud oma vanaema juures, kes elab Haanjas, siis ta on mõelnud, et kuidas ta nii palju tööd jõuab ära teha. "Ta on minust vanem, aga ma mõtlen, et kuidas tal nii palju energiat on? Kas ta on mingi enda viis või ta võtab energiatablette ja saab rahulikult tööd teha terve päeva."

Karisma ja Velli märkisid, et loevad samuti uudiseid internetist ning neil ühtegi paberlehte ei käi. "Ma loen põhiliselt pealkirju, sest ma ei viitsi süveneda ja seda kõike on nii palju," märkis Velli.

"Hommik Anuga" 8. septembril. Autor/allikas: Liis Sinitamm/ERR

Üks, mis vanavanemaid ja lapselapsi eristab, on ka suhe eesti ja inglise keelega. Klaus tunnistas, et tal on kergem end isegi inglise keeles väljendada. Roos Marii selgitas, et see on tingitud sellest, et kõik on nii üle läinud Youtube'i.

"Inglise keele oskus ei tulegi enam koolist, vaid tuleb internetist. Koolis sa õpid rohkem grammatikat ja selliseid asju, aga rääkimisoskus tuleb enamikul ikkagi sellest, kui nad vaatavad videoid, filme jne inglise keeles. See aitab nii palju kaasa ja seepärast tulebki inglise keel nii tugevalt sisse, et vahel ei oskagi õiget sõna eesti keeles mõelda," rääkis Roos Marii.

Roos Marii lisas, et temal endal sellega nii väga probleeme pole, aga mõistab, miks Klausil on.

Vanaemad ja lapselapsed mängisid stuudios omavahel ka mängu, kus Vellil ja Karismal tuli seletada, mis asi on TikTok, slime, läägama, nimetada kaks eesti Youtube'rit, arvata ära, kelle lugu (nublu, Pluuto) mängib.

"Hommik Anuga" 8. septembril Autor/allikas: Liis Sinitamm/ERR

Klausil ja Roos Mariil tuli aga arvata, mis on läki-läki, vananaistesuvi, telegramm, nimetada üks iga päev ilmuv ajaleht ja arvata ära, kelle lugu (Janika Sillamaa, Jaak Joala) mängib.

Noorte lemmikust nublust rääkidest märkis Karisma, et mõnes mõttes on see nende jaoks isegi põnev muusika. "Aga ma seda kogu aeg küll ei kuulaks."

Velli märkis, et mingil põhjusel kutsutakse räppi lauluks, kuigi räpp ei ole laul. "Räpp on deklamatsioon, mingi rütmi ja harmoonilise figuratsiooni saatel."

Klaus ütles, et temale vana muusika meeldib ja näiteks Jaak Joalat kuulaks ta küll. Roos Marii aga mitte nii väga.