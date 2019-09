Revals esmaesitles lugu, millega juhib tähelepanu meeste tervisele

"Kui härrased selle jutuga meie poole pöördusid, siis ma mõtlesin, et pagan, see on vist üks mõistlikumaid kampaaniaid või mõtteid, millega üldse lagedale on tuldud viimasel ajal. See kohe haaras, ja olles ilmselt ise ka vastavaealine, siis see kõnetas väga tugevalt ja sealt see asi alguse saigi," selgitas Revalsi muusik Danel Pandre.

"Kaasautoritega otsustasime, et meil on ennekõike vaja väga tugevat teksti. "Ahistasime taaskord Aapo Ilvest, nagu seda on ennegi tehtud ja sealt tuli. Nagu lugupeetud poeet isegi ütles, siis "tuli niimoodi, et ei jõudnud õlutki avada," lisas Pandre.

Rain Vääna, Taivo Puuoru ning nende sõpruskonna algatatud "Pikema sõpruse päeva" eesmärk on panna mehed iseendast rohkem hoolima ning oma tervist regulaarselt kontrollima.