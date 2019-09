Rain Vääna: Meestel kaob eesnäärme testi jutu peale pilt täiesti eest ära

Saates "Hommik Anuga" olid külas Rain Vääna ja tema sõbrad, kellega ta korraldab neljandat aastat "Pikema sõpruse päeva" , et tõsta meeste teadlikkust oma tervise osas ja pikendada tervena elatud aastaid. Ta tõdes, et arsti juurde minekust rääkides on kõik mehed äkitsi jänesed ja vaja on murda kuvandit, et arstil käimine teeb mehe kuidagi kehvemaks.

"Eesmärk oli mul väga isekas, sest ma lugesin statistikat, hakkasin ennekõike enda peale mõtlema, et mis mulle järgmised 10 aastat toovad – mida ma äris saavutan, mida perekonnaga ning milline tervis mul seejuures on. Ma lugesin välja sellise asja, et kui ma käin regulaarselt arsti juures, siis mu eluiga peaks pikenema 18 aastat. See pani lambi põlema," selgitas Vääna oma algatuse tagamaid.

"Üksi on arsti juures natuke igav käia ja seepärast meelitasin ma sõbrad punti. Ma alguses ei öelnud, et see on isekas plaan, et ma tahan neid endale 18 aastat kauem hoida. Nad alles pärast hakkasid aru saama, miks ma seda teen. Sellest sai kõik alguse," lisas Vääna, kellega nad on nelljandat aastat järjest novembri viimasel reedel kokku saanud, et oma tervisele rohkem tähelepanu pöörata.

"Hommik Anuga" 8. septembril, "Pikema sõpruse päeva" eestvedaja Rain Vääna ja sõbrad. Autor/allikas: Liis Sinitamm/ERR

Vääna sõber Indrek Halliste ütles, et mehed ei taha näidata, et nad on nõrgad – nad ei taha seda stereotüüpi lõhkuda.

"See meie formaat ja kooskäimine – isegi kui ma ise ei läheks, siis ma vaatan ikkagi, et aga kurat, sõbrad ju lähevad, seal visatakse kõvasti nalja ja pärast sind veel hurjutatakse kuid, enne kui sa seal midagi jätad tegemata või teed teistmoodi. Minu jaoks see driver on puhtalt kambavaim. Kui üksi ei taha millegipärast minna – ei taha end nõrgana näidata – siis selle seltskonnaga minnes sa pigem lähed fun'iga."

Jutt eesnäärme testist viskab pildi eest ära

Vääna ütles, et kuigi iga mees neist on kas ettevõtte juht või ettevõtja ning palju valmis üksi tegema ja panustama, siis arsti juurde minekust rääkides on kõik äkitsi jänesed. "Ma arvan, et meil võttis see aega kolm aastat. Nüüd käivad meie sõbrad juba regulaarselt ka üksi arsti juures. Esimesel aastal see tõesti meenutas lasteaia esimest rühma, et "lähme nüüd vaatame, mis see doktorionu siis teeb"."

Ebamugav osa arstil käimisest on see, et sa ei tea, mis sind ees ootab, tunnistas Vääna sõber Taivo Puuorg. "Äge oli see, et me kasutasime esimesel korral ühistransporti, kui me sinna läksime, mida me tegelikult igapäevaselt ei tee. Kui me läksime sinna arstikeskusesse, siis me ikkagi ei teadnud, mis meid ees ootab. Rain siis paari sõnaga valgustas ja kui öeldakse, et PSA-testi [prostata-spetsiifilise antigeeni ehk eesnäärme testi – toim] teeme ka, siis ...,"

"Hommik Anuga" 8. septembril, "Pikema sõpruse päeva" eestvedaja Rain Vääna ja sõbrad. Autor/allikas: Liis Sinitamm/ERR

"Meestel kaob täiesti pilt eest ära, kui räägitakse eesnäärme testist," jätkas Vääna. Puuorg tõdes, et midagi hirmutavat see PSA-test tegelikult ei olnud.

"See tundub meile nii keeruline, ebamugav ning natuke alandav. Meile on õpetatud, et kui sa arsti juurde lähed, siis sul peab midagi viga olema. Et sa oled juba kehvem kui teised. Mees ei saa ju kehv olla, ja kui keegi veel näeb ka, et lähed arsti uksest sisse ja küsib, et "kuule, kas sa oled haigeks jäänud – ei ole, ma lihtsalt mõtlen natuke ette"," selgitas Vääna. "Seda kuvandit on väga raske murda."

Vääna sõber Margus Nõlvak usub, et mehed mitte ei karda arsti juurde minna, vaid ei viitsi seda teha. "Kui on mingid sümptomid, siis sa küll kardad. Aga kui sa tunned end kehvasti ja veel venitad selle arsti juurde minekuga mõni aasta ja olukord läheb nii hulluks, siis on ilmselt küll hirm minna arsti juurde, et sealt ilmselt nüüd midagi leitakse. Seda ei tohi lasta juhtuda. Tuleb viitsida minna, teha see asi lõbusaks."

Arstilkäik ainult üks osa "Pikema sõpruse päevast"

Puuorg selgitas, et arsti juurde minek oli ainult üks osa nende "Pikema sõpruse päevast". "Meil olid tegelikult enne ja pärast seda väiksed tegevused. Me veetsimegi selle päeva koos sõpradega," rääkis ta nende viimasest korrast.

Vääna ütles, et sellest päevast ainult üks tund on arsti juures käimine. "Ülejäänud on muud tegevused. Oleme külastanud kriminalistika laborit, käinud Epp Kärsini koolitusel ... Igasuguseid asju, mis tõstavad mehelikkust ja teadlikkust. Mõnes mõttes ka naiselikkust, sest keegi ütles mulle väga hästi, et hoolivus – me tegeleme ka heategevusega, korraldame oksjoneid ja annetame selle raha – see on ju naiselik energia. Nii et salaja kogu aeg pistan sinna seda, et oma naiselikkusega võiksid mehed ka sina peal olla."

"Hommik Anuga" 8. septembril, "Pikema sõpruse päev" eestvedaja Rain Vääna on algatuse raames omandanud ka balletioskusi. Autor/allikas: Liis Sinitamm/ERR

Vääna tahab, et novembris 2019 võtaksid nende "Pikema sõpruse päeva" üritustest osa 10 000 meest. "Sisu on ju sama – võtke oma punt sõpru, võtke perekond, võtke kas või naine kaasa. Ei ole vahet. Aga minge uksest välja ja mõelge selles võtmes, et kas sellest saaks tund aega tervisele pühendada. Minna kas või terviseradadele jalutama, teha terviseteste või midagi sellist, mis pühendab teadlikkuse tõusu."

Viie aasta jooksul tahavad nad jõuda selleni, et "Pikema sõpruse päevast" võtab osa 100 000 meest, kes on käe tõstnud ja öelnud, et nemad elavad teadlikumalt. "Kui me sinna jõuame, siis me saame öelda, et kultuur hakkab muutuma ja hakata Eestit eeskujuks tooma, et seal inimesed hoolivad natuke millestki muust ka kui paremast autost või majast," sõnas Vääna.