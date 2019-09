Zach Galifianakise naljasaatest esilinastub Netflixis täispikk film

Filmi treileris näeb Galifianakist juttu rääkimas Matthew McConaughey', Will Ferrelli ja Benedict Cumberbatchiga, kellele lisaks astuvad filmis teiste hulgas üles ka David Letterman, Chance The Rapper, Rashida Jones, vahendab NME.

Filmi "Between Two Ferns: The Movie" lavastaja on Scott Aukerman ja selle on produtseerinud Will Ferrelli jt loodud veebisait Funny or Die, mis avaldas ka filmi sünopsise. "Zach Galifianakis unistas staariks saamisest. Kuid kui Will Ferrell avastas tema telesaate "Between Two Ferns" ja laadis selle üles Funny Or Die veebisaidile, sai Zachist kõigi naerualune."

"Nüüd võtavad Zach ja tema meeskond ette teekonna, et teha rida intervjuusid kuulsate inimestega ning tema maine taastada. Režissöör Scott Aukermani "Between Two Ferns: The Movie" on ülinaljakas komöödia, mis näitab meile uuest küljest seda, mille kiuslik, kuid armastatud autsider Zach Galifianakis on aastate jooksul loonud," seisab filmi lühitutvustuses.

Film esilinastub Netflixis 20. septembril.