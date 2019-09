Reikop testis, millised pudeliveed on teistest maitsekamad

Maailma esimene veesommeljee tegutseb Hollywoodis ning tema hotellis on menüü 48 erinevast ilma gaseerimata veest. Noa restorani peakokk Tõnis Siigur hakkas "Ringvaate" palvel veesommeljeeks, et teha selgeks, milline vesi millise toiduga sobib.

Siigur ütles püüdis vett proovida tühja kõhu peale ja erinevatest klaasidest, kuid tunnistas, et maitseerinevust on keeruline mõõta. "Neil tõesti on mingi erinevus sees, aga väga keeruline on öelda, mille poolest nad erinevad," kommenteeris Siigur oma kogemust veesommeljeena.

Siiguri sõnul on mõned veed erineva maitsega ning mineraalsemad veed sobivad paremini teatud toitude kõrvale. "Tugeva maitsega veed kindlasti sobivad värskete austritega," soovitas Siigur.

Saatejuht Marko Reikop maitses kaamerate ees seitset erinevat Eesti lauavett ning tunnistas, et vaid kaks neist olid teistest erinevad. "Nuta või naera, ta on täietsi mage, mitte mingit maitset, mitte mingit erinevat kõrvalmaitset," ütles Reikop pudelivett maitstes. Reikopi arvates erinesid teistest Aura ja Eviani veed.