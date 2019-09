"Vikerhommiku" uued saatejuhid: soostereotüübid meie saates paika ei pea

"Vikerhommiku" värsked saatejuhid Kadri Põlendik ja Rain Kooli võtsid kokku oma esimese töönädala ning tõdesid, et omavaheline sünergia on väga hea.

"Eetrikeemia on täiesti olemas. Kui arvestada tausta, et me tuleme justkui üks ühest ruumist ja teine teisest ruumist ja saame korraga kokku, siis minu meelest on sujunud suurepäraselt," ütles Kooli Vikerraadio saates "Kerttu Kaldoja".

Põlendik lisas, et see kukkus väga sujuvalt välja, kuidas intervjuude ajal aega omavahel jagatakse ja küsimusi esitatakse. "Minu meelest see suhtlus on väga hästi sujunud," kiitis Põlendik.

Kuigi kuulajateni jõuab saatejuhtide tööst vaid stuudioosa, tehakse palju tööd ka eetriväliselt. Nii arutatakse omavahel enne igat hommikut järgmise päeva saate sisu hoolega läbi ja otsitakse saatekülalised.

Põlendik ja Kooli ütlesid, et teemade puhul peavad olema mõlemad saatejuhid sama meelt, et see saatesse sobib. "Me suudame ikkagi panna ennast kõrvale ja mõelda ikkagi sellele, et mis võiks kuulajale huvitav olla, sest me oleme ikkagi kuulajate teenistuses," ütles Põlendik, et nii mõnigi teema on kaassaatejuhi kriitika tõttu laualt kadunud.

Kooli lisas, et nende koosluses ei pea soostereotüübid üldse paika. "Ei ole nii, et mina tegelen mingite kõvade teemadega nagu majandus ja poliitika ja Kadri siis pitsikudumise ja muuga, vaid vastupidi. Kadri on meil see majandusinimene, mina olen see, kes võib kõrvalt küsida, kas te seletaksite palun, mis on majanduse ja kodumajanduse vahe," naeris ta.

Tõsiste teemade kõrval kajastavad Põlendik ja Kooli ka meelelahutust ja kultuuri. "Intervjuud lähevad meeleolu poolest kergemaks, nii see loogika on," selgitas Põlendik.

Kuigi esimene "Vikerhommiku" töönädal möödus Põlendikule vähese unega, on ta uue nädala suhtes juba ootusärevil.

Kooli lisas, et tema elab Kõrgõzstani ajavööndis, sest see on hommikuse elurežiimi puhul väga sobiv - Kõrgõzstani ja Eesti ajavahe on kolm tundi. "Ma olen olnud peaaegu kogu elu suhteliselt varajane ärkaja ja erksa unega. Minu unerütmi hullult segamini pole see löönud, küll aga märkasin, et pärast hommikuid on sisse jäänud see hommikuse ärkamise rütm, ega ma naljalt pärast kella kuut pole ärganud ka nendel hommikutel, kui ma oleksin võinud tegelikult pikemalt magada," tõdes Kooli.