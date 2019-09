Murtud luud, katkine kaelalüli ja veri - "Ringvaade" räägib Eesti näitlejate lavaõnnetustest

Oma õudust tekitavaid kogemusi jagavad näitlejad Üllar Saaremäe, Ott Aardam, Elina Reinold ning paljud teised. "Ma tundsin, et käis üks laks, rääkisin aga teksti edasi ja siis sain aru, et verd voolab," meenutab Reinold üht hetke oma karjääris.

Kui Andres Dvinjaninov on rebestanud näitlemise ajal biitsepsilihase, siis Kersti Kreismannil murdus kaelalüli. Rein Oja tõdes, et kannab siiani kaasas armi, mille ta laval sai. "Mul on siiamaani üks väike, pisikene arm käel näha," ütles ta.

Stuudios on kohal murtud achilleuse kõõlusega Priit Võigemast, kellest saatetiim selle loo tegemiseks inspiratsiooni sai.

