Oma õudust tekitavaid kogemusi jagasid näitlejad Üllar Saaremäe, Ott Aardam, Elina Reinold ning paljud teised. "Ma tundsin, et käis üks laks, rääkisin aga teksti edasi ja siis sain aru, et verd voolab," meenutab Reinold üht hetke oma karjääris.

Kui Andres Dvinjaninov on rebestanud näitlemise ajal biitsepsilihase, siis Kersti Kreismannil murdus kaelalüli. Rein Oja tõdes, et kannab siiani kaasas armi, mille ta laval sai. "Mul on siiamaani üks väike, pisikene arm käel näha," ütles ta.

Stuudios oli kohal murtud achilleuse kõõlusega Priit Võigemast, kellest saatetiim selle loo tegemiseks inspiratsiooni sai. Võigemast vigastas jalga Soomes filmivõtete keskel ning enda sõnul täitsa tühja koha pealt. "Ei olnud mingisugust võitlusmomenti kellegagi ja ei sõitnud ka ükski auto mulle otsa, jooksupealt rebenes achilleuse kõõlus," meenutas Võigemast.

Kuigi arstid vaatasid Võigemasti jala ka kohapeal üle, sõitis ta jalga ravima Tartusse Maarjamõisa haiglasse. "Tartus oli võimalik kohe pada tulele panna ja noad teravaks ihuda. Opereeriti, lõigati lahti ja õmmeldi kinni see kõõlus," selgitas Võigemast ja lisas, et sai parimat võimalikku ravi.

Kuna vigastus on raske, siis on probleeme ka mõnede võtetega, näiteks tantsimisega ja tennisemänguga. "Töö selle nimel käib, et võimalikult kiiresti uuesti lava peal olla," ütles Võigemast, et teeb jalale iga päev harjutusi.