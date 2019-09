R2 nädala tegija Kerttu Parmas: poliitikud tegelevad mingisuguste pseudoprobleemidega

Kerttu Parmas ütles kooliaasta alguse puhul tehtud intervjuus, et maailm on väga tühi ja mõttetu paik ja inimesed peaksid välja surema, sest on kliimasoojenemine ja kõik poliitikud on nõmedad.

"Lihtsalt on nii, sest arvestades seda, millist jama poliitikud ajavad ja mitte ainult Eesti poliitikud, ka välismaal on Brexit ja kes teab mis Ameerika teeb. Kõik poliitikud tegelevad mingisuguste pseudoprobleemidega ja ei keskendu asjadele, mis tegelikult olulised on," selgitas Parmas oma mõtet Raadio 2 intervjuus.

Parmas tunnistas, et ei ole aktiivne poliitikajälgija, kuid hoiab end kursis tänu koolile, vanematele ja meediale.

Tema sõnul on väga oluline teema kliimasoojenemine ning kiire elutempo, mis muudab inimesed õnnetuks. "Aga sellega ei tegeleta, tegeletakse alkoholiaktsiisi edasi-tagasi tõstmisega ja riigieelarvega," lausus Parmas.

Parmas ütles, et ei ole küll keskkonnaaktivist, kuid tahab, et inimesed pööraksid tõsistele teemadele rohkem tähelepanu. "Siis võib-olla on meil lõpuks normaalsed poliitikud ja normaalne poliitika. Praegu on juhtunud nii, et enam ei võeta poliitikat tõsiselt, kõik lihtsalt naeravad nende üle," ütles Parmas.

Parmas kinnitas, et tahab tunda rõõmu teistest inimestest ja muusikast, kuid sellises ühiskonnas on raske asjadest hoolida. "Inimesed peaksid mõtlema ja mõistma, et see, kui nad annavad oma asjade suhtes alla, löövad koolitöödele käega ja poliitikale käega, see ei mõjuta ainult neid ennast, vaid teisi inimesi nende ümber, kes näevad seda ja annavad siis ka alla," rääkis Parmas.

Parmas tunnistas, et viimastel riigikogu valimistel ei andnud ka tema oma häält kellelegi. "Ei ole ühtegi parteid, kes mind tegelikult ka kõnetaks ja kes tegelikult tegeleks normaalsete asjadega. Kõik annavad lubadusi, et me tõstame pensioneid või toetame haridust, aga tegelikult keegi ei ütle seda, kust see raha ära võetakse," ütles Parmas.