Alexandra Elizabeth Ljadov unistab suurtest kontsertidest: mul on täiega ägedaid ideid

New Yorgis elav Alexandra Elizabeth Ljadov artistinimega Majorlilkween ütles, et naudib kontsertide andmist ning unistab üha suurematest lavadest.

Neljapäeval värske laulu "Virgho" avaldanud Ljadov andis suvel kontserdi hip-hop festivalil ning esineb homme New Yorgis. "Live'is esinemine on mu kõige lemmikum asi, sest see high, mis sellest saab, on väga äge," põhjendas Lajdov Raadio 2 hommikuprogrammis.

Ljadowile meeldib kontsertide juures kõige enam tervikliku etteaste koostamine. "Visuaalid, lava, liikumine, et kõik oleks üks story, ma ei jõua ära oodata, kui ma saan suuremaid lavasid teha ja kui on rohkem budgetit, et teha megaägedaid showsid, mul on täiega ägedaid ideid. I'm gonna be a weird bitch," rääkis Ljadov õhinaga.

Eestisse tuleb Ljadov aasta lõpus ning loodab, et tal õnnestub siis kodumaal ka esineda.

Eile avaldas Ljadov uue laulu "Virgho", millega lauljatar tahab öelda, et vahepeal on täiesti normaalne rihma lõdvaks lasta. "Mul see lugu tuli nii, et ma läksin välja ja metroojaama kõndides hakkas see beat peas kummitama. Kohe mu energia muutus sellega, ma textisin oma producerile, et kas me saame homme kokku saada, et ideed arendada," lausus Ljadov.