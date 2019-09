Galerii: NOËP pidas lubadust ja korraldas fännidele kontserdi

Suve alguses hõikas NOËP Sweet Spot festivali ärajäämisega tõttu, et kuna selle suve ainus avalik kontsert jäi artistist olenematutel põhjustel ära, tuleb see fännidele kuidagi tasa teha. NOËP korraldaski laupäeval avaliku kontserdi.

Laupäeval tuli Telliskivi Loomelinnakus lavale nii viimasel NOËP-i singlil "fk this up" kaasa tegev noor Inglise lauljanna CHINCHILLA kui ka teised nimekad kodumaised tegijad, kellega NOËP varasemalt lugusid kirjutanud on.

Õhtu esimestel tundidel valis varajastele külalistele oma maitse järgi muusikat Carl Tuulik ehk DJ Joshua Stephenz.

Kontserdilt kuulis nii NOËP-i tuntud lugusid kui ka veel avalikult esitamata uut repertuaari elus esimest korda lavale minevas koosseisus.