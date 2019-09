Raadio 2 paneb kokku bändid Otsa kooli legendaarsetest vilistlastest

Septembri lõpus tähistab oma sajandat sünnipäeva Georg Otsa nimeline Tallinna muusikakool. Sel puhul on kooli vilistlane, Raadio 2 peatoimetaja ja saatejuht Kristo Rajasaare kutsunud kokku endised õpilased, et kooliaega meenutada ja juubeli puhul koos musitseerida. "Neeme Järvi ja Gunnar Graps - ainuüksi juba need kaks nime löökpilli eriala lõpetajatest ilmestavad Otsa kooli sisu ja gigantset jalajälge Eesti muusikas. Saadet ette valmistades oli liigutav näha, kuivõrd olulisel kohal endiste õpilaste südametes see kool ja õpetajad on ja millist rõõmu neile pakkus taas kord koos musitseerida," võttis Kristo Rajasaare kokku Otsa kooli märgilisuse.

Viieosaline saatesari "Otsa kool 100" toob Raadio 2 eetrisse põnevad kooslused erinevatest kümnenditest, alates 1960ndatel koolis käinud muusikutest ja lõpetades 2018. aasta vilistlaste ning praeguste õpilastega. Avasaate külalisteks sel pühapäeval on elavad legendid Olav Ehala, Lauri Nebel, Toivo Unt ja Lembit Saarsalu ning pikaaegne õpetaja Raili Sule. Tunniajases saates kõlavad värvikad lood koolielust, aga tähtis koht on saates ka muusikal. Nii sel kui kõigil järgnevatel pühapäevadel esitavad saatekülalistest moodustunud ansamblid ühe koolipäevadest pärineva loo, mis spetsiaalselt saatesarja jaoks nüüd on salvestatud.

Nädala pärast pühapäeval kohtuvad sarja teise saates Ultima Thule ja Mahavok ehk Otsa kooli lõpetanud Raul Vaigla, Toomas Rull ning Heini Vaikmaa ja Karl Madis. 90ndaid esindavad kolmandas saates Marek Talts, Mihkel Mälgand, Roland Puussepp ja Raun Juurikas.

Sarja kaks viimast saadet toovad kokku uuel sajandil Otsa koolis käinud Mairo Marjamaa, Ott Leplandi, Silver Laasi, Siim Usina, Tarvi Kulli, Rene Puura ja Kaspar Kalluste ning värsked lõpetajad Inga Tislari, Ann Mäekivi, Kalle Pilli, Anna-Maria Rannamägi, Eliise Urke koos praeguste õpilaste Karl Birnbaumi, Paul-Gunnar Loorandi, Dmitri Nikolajevski ja Kristina Bianca Rantalaga.

Viieosaline "Otsa kool 100" on Raadio 2 eetris alates 8. septembrist pühapäeviti kell 10

1960ndad – R2 eetris pühapäeval, 8. septembril kell 10.00

Olav Ehala (klaver)

Lembit Saarsalu (saksofon)

Toivo Unt (kontrabass)

1980ndad - R2 eetris pühapäeval, 15. septembril kell 10.00

Heini Vaikmaa (klahvpillid, kitarr)

Karl Madis (laul)

Raul Vaigla (bass)

Toomas Rull (trummid, laul)

1990ndad - R2 eetris pühapäeval, 22. septembril kell 10.00

Marek Talts (kitarr)

Mihkel Mälgand (bass)

Raun Juurikas (klahvpillid)

Roland Puusepp (trummid)

2000ndad - R2 eetris pühapäeval, 29. septembril kell 10.00

Mairo Marjamaa (saksofon)

Ott Lepland ja Silver Laas (laul)

Siim Usin (bass)

Tarvi Kull ja Rene Puura (klahvpillid)

Kaspar Kalluste (trummid)

2018 - R2 eetris pühapäeval, 6. oktoobril kell 10.00

Inga Tislar (laul)

Dmitri Nikolajevski (trummid)

Karl Birnbaum (bass)

Kristina Bianca Rantala (klahvpillid)

Kalle Pilli (kitarr)

Paul-Gunnar Loorand (tšello)

Ann Mäekivi (vioola)

Anna-Maria Rannamägi (viiul)

Eliise Urke (viiul)