Tallinnas toimub 13. korda Uue Maailma tänavafestival

"Nelja erineva lavaprogrammi ülesseadmine võimaldab meil kindlasti pakkuda külastajatele veelgi rohkem häid elamusi, sisutihedamat programmi ja kombineeritud tänavaturgu kõike ühelt festivalilt," sõnas projektijuht Raido Jaan Rei. "Nagu juba traditsiooniks on saanud, siis on kohal tänavaartistid ja muusikud, külalisi ootavad lasteala ja erinevad sporditegevused, toimub suur heategevuslik taaskasutuslaat ning mõistagi on tänavad täis kauplejaid ja kodukohvikuid."

Festivalil avatakse ka keskkonnasõbraliku liikumise kuu, mille eesmärk on suurendada elanike keskkonna- ja liiklemisalast teadlikkust ning propageerida jalgrattasõitu ja teisi keskkonnasõbralikke liikumisviise.

Rei tõdes, et ka Uue Maailma tänavafestivali korraldajate soov on liikuda samm-sammult jäätmevaba ja keskkonnasõbraliku festivali suunas. "Oleme selleks astunud mitmeid samme ning usun, et juba lähitulevikus võime uhkust tunda, et suudame olla senisest veelgi keskkonnasõbralikumad," ütles Rei, lisades, et külastajad võiksid võimaluse korral ka juba tänavu võtta kaasa omad jooginõud.

Korraldajad soovitavad külastajatel tulla üritusele jalgsi, ühistranspordiga või rattaga. Autoliiklusele on suletud osaliselt Koidu, Väike-Ameerika, Luha ja Kristiina tänav.