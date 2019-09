Ansambel Mandotrio avaldas uue albumi "Nüüd on teadused suured"

Folkbänd Mandotrio andis välja oma teise kauamängiva "Nüüd on teadused suured", mis on ansambli sõnul kui pilguheit paremasse homsesse.

Uuele plaadile on jõudnud 9 lugu, nende hulgas ka ühiskonnakriitiline "Nõuan linnurahu", mis on ühisloome Silver Sepa ja Kristiina Ehinaga ning teeb valusa sissevaate metsaraie pimedamale poolele. Koosloomena on sündinud ka Riffarricaga loodud mehelikku jõudu kandev "Hakkame mehed minema" ning uue kuue on Mandoterrori projekti läbi saanud ka Mandotrio lugu "Ängri böörds".

Bändi liikme Tanel Sakrits on uus album nende jaoks suur samm edasi eelmisest. "Seda just omaloominguliste lugude arengu ja suurema arvukuse, aga ka pärimusmaterjali professionaalsema interpreteerimise osas," sõnas ta.

Mandotrio on 2016. aastal alguse saanud bänd, kuhu kuuluvad Kristjan Kuusmik, Tanel Sakrits ning Hans Mihkel Vares. Nende 2017. aastal ilmunud debüütplaat "Ilma sünnib" nomineeriti Etnokulpidel ka parima debüütplaadi kategoorias.

Kuula albumit "Nüüd on teadused suured":