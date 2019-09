Nicki Minaj lõpetab muusikukarjääri

36-aastane Nicki Minaj avaldas oma debüütalbumi "Pink Friday" 2010. aasta, tänaseks on tal ilmunud kokku neli albumit, vahendas BBC. Enne ametlikke albumeid avaldas Minaj mitu mixtape'i juba 2000. aastate algul, kuniks liitus Lil Wayne'i plaadifirmaga Young Money Entertainment.

I've decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain't nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE ????♥️????